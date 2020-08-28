مستشار رئاسي يكشف عن استعدادات للحرب في أبين ويحذر من اندلاعها

الجمعة 28 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال مستشار في رئاسة الجمهورية، الجمعة 28 اغسطس/آب، إن التحشيد في محافظة أبين (جنوب اليمن) من طرف القوات الحكومية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، لن يكون حلا للأزمة.

جاء ذلك في تغريدة للمستشار أحمد عبيد بن دغر، عقب توتر سياسي بين الحكومة والمجلس إثر إعلان الأخير تجميد مشاركته في تنفيذ اتفاق الرياض.

وشدد ”بن دغر“ على ضرورة "علاج الخلافات بشكل سلمي بعيدا عن الحرب"، محذرا من اندلاعها. وقال: "‏لن تخلق الاستعدادات للحرب في أبين (جنوب) حلا، لن ينتصر فيها أي طرف".

وأضاف: "سوف نُهزم جميعنا، وبدلاً من الهزيمة دعونا ننتصر بالسلام"، مشددًا بالقول: "علينا أن نحمل أنفسنا على تنفيذ ما اتفقنا عليه (في اتفاق الرياض) فقط".

والأربعاء، أعلن المجلس الانتقالي، في بيان، تعليق مفاوضاته مع الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي أول تعليق حكومي، أكد نائب الرئيس، علي محسن صالح الأحمر، الخميس، حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض "وفق الأطر الزمنية المحددة، دون إعاقة أو تعطيل".

وفي 28 يوليو/ تموز المنصرم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اتفاقا بين الحكومة والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.