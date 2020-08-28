الحوثيون يستهدفون مسجداً وسط مأرب بصاروخ باليستي والعشرات بين قتيل وجريح

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أفادت مصادر أمنية، الجمعة 28 اغسطس/آب، بمقتل 5 جنود وإصابة نحو 20 آخرين، جراء إطلاق جماعة الحوثي صاروخا بالستيا، استهدف مسجد معسكر الأمن المركزي في محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة مارب، سقط وقت صلاة الفجر في فناء مسجد معسكر قوات الأمن المركزي وسط المدينة، وأسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة أكثر من 20 آخرين.
وأوضحت أن غالبية الجرحى إصاباتهم خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفيات حكومية في مدينة مأرب.
يأتي ذلك فيما تدور معارك عنيفة جنوب غرب مأرب، على الحدود مع محافظة البيضاء، حيث تستميت مليشيا الحوثي لاحراز تقدم في المحافظة، لكن قوات الجيش ورجال القبائل تصدو لهجمات المليشيا المتواصلة منذ أكثر من اسبوعين وكبدوها خسائر فادحة.