تلفزيون قطر يعتذر لخطأ فادح

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نشر تلفزيون قطر الرسمي على "تويتر" الخميس اعتذارا عن خطأ وقع خلال تقديم إحدى النشرات الإخبارية.
وورد في بيان بهذا الصدد: "يعتذر تلفزيون قطر عن الأخطاء غير المقبولة التي حدثت في إحدى النشرات أثناء قراءة المذيع لأسماء وألقاب عدد من الشخصيات اللبنانية حيث تمت قراءتها بطريقة غير صحيحة".
وأكد التلفزيون أنه تم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء.
وتداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مذيع تلفزيون قطر يقرأ خبرا عن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ولقائه مع بطريرك الطائفة المارونية اللبنانية بشارة الراعي.
ونطق المذيع عن طريق الخطأ "البطريق" بدلا من "البطريرك" خلال قراءة الخبر.