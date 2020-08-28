هذا ما تعهد به الجيش اليمني وأكد عليه في ذكرى المجزرة الاماراتية بحق عدد من افراده

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نظمت قيادة اللواء 115 مشاة بأبين، اليوم الجمعة، حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لضحايا القصف الجوي للطيران الإماراتي في منطقة العلم شرق عدن.
وألقيت في الفعالية كلمات لقيادات عسكرية ومدنية أكدوا فيها السير على خطى الشهداء والجرحى من أجل استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب اليمني.
وأكد المشاركون في الفعالية، أن الجيش الوطني سيواصل أداء واجبه الوطني في حفظ وصون البلد واستعادة كل التراب الوطني، تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما طالب المشاركون ضرورة متابعة قضية شهداء الجيش والمقاومة في منطقة العلم ورعاية أسرهم من قبل وزارة الدفاع والرئاسة.
وكانت مقاتلات إماراتية، قصفت في 28 أغسطس من العام الماضي، قوات الجيش عند نقطة العلم، عقب تحرير محافظتي شبوة وأبين من مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتياً وخلف القصف مئات القتلى والجرحى.