هجوم حوثي باتجاه مناطق جنوب السعودية

الجمعة 28 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

وقبل هذا اعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته جماعة الحوثي المسلحة باتجاه مدينة نجران .