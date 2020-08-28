انتصارات جديدة للجيش الوطني في محافظة صعدة

الجمعة 28 أغسطس-آب 2020 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 321

نفذت قوات الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة

استهدفت ما تبقّى من جيوب ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شمالي مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش تمكنت من تأمين المواقع التي سبق وأن حررتها الجمعة الماضية بالقرب من مثلث باقم، ونجحت في تطهير ما تبقى من جيوب المليشيات الحوثية في مزارع "آل معيض" والمناطق المحيطة بها.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر المليشيات الحوثية، فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة المليشيات وكميات من الذخائر المتنوعة.

وتزامنت المعارك مع قصف مكثّف شنّته مدفعية الجيش الوطني استهدف مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية شمالي مركز مديرية باقم، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.