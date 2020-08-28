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شاهد.. سائق السيارة التي غرقت في إب يشرح ماذا حدث ولماذا تجرأ على عبور السيل وماذا قال لأخته وكيف نجا؟

الجمعة 28 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص
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فواز الشرماني سائق السيارة التي غرقت في إب يشرح ماذا حدث ولماذا تجرأ على عبور السيل وماذا قال لأخته وكيف نجا؟

 
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