شاهد.. سائق السيارة التي غرقت في إب يشرح ماذا حدث ولماذا تجرأ على عبور السيل وماذا قال لأخته وكيف نجا؟

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فواز الشرماني سائق السيارة التي غرقت في إب يشرح ماذا حدث ولماذا تجرأ على عبور السيل وماذا قال لأخته وكيف نجا؟