شاهد.. سائق السيارة التي غرقت في إب يشرح ماذا حدث ولماذا تجرأ على عبور السيل وماذا قال لأخته وكيف نجا؟

الجمعة 28 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

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فواز الشرماني سائق السيارة التي غرقت في إب يشرح ماذا حدث ولماذا تجرأ على عبور السيل وماذا قال لأخته وكيف نجا؟