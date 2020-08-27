حافظ على شبابك وحيويتك وتعرف على طرق منع ظهور التجاعيد

الخميس 27 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الدكتورة سفيتلانا جابويفا ، أخصائية الأمراض الجلدية، رئيسة عيادة مكافحة الشيخوخة في مركز يلينا ماليشيفا الطبي، أن التجاعيد تظهر حتما لدى الجميع. ولكن توجد طرق لمنع ظهورها.

وتقول الخبيرة سفيتلانا جابويفا ، تقسم تجاعيد الوجه إلى نوعين، ثابتة ومؤقتة. النوع الأول هو ظاهرة ثابتة وتظهر مع التقدم بالعمر. أما النوع الثاني، فتظهر عند الضحك أو البكاء ، أي عند تغير تعابير الوجه.

وتقول، “السبب الرئيسي لظهور ـالتجاعيد هو تعابير الوجه، لذلك يمكننا ملاحظتها حتى عند الأطفال عندما يضحكون أو يبكون. ولكن هذه التجاعيد تختفي مع عودة تعابير الوجه إلى حالتها الطبيعية. وهذا يعود إلى أن الجلد قادر في فترة الشباب على منع ظهور التجاعيد. ولكن هذه القدرة تبدا بالانخفاض مع التقدم بالعمر، نتيجة انخفاض مستوى الكولاجين، وجفاف الجلد، لذلك تظهر التجاعيد وتبقى.

وتضيف، تظهر هذه المشكلة عند الجميع عاجلا أو آجلا. ولكن هناك على الأقل طريقتين لمنع ظهور ـالتجاعيد مبكرا، وأبسطها التجميل.

وتقول، “يجب ترطيب الوجه قدر الإمكان. وكلما كانت رطوبة الجلد أعلى تكون مرونته أفضل، ويتأخر ظهور ـالتجاعيد على الوجه. وقد ابتكرت أقنعة وكريمات خاصة، تساعد الذين لديهم بشرة رقيقة وحساسة ومصابة بالجفاف وراثيًا. لذلك عليهم استخدام مثل هذه الكريمات في سن مبكرة تجنبا لظهور التجاعيد “.

وأما الطريقة الثانية فتتطلب تدخلا طبيا ، وهي فعالة أيضا في منع ظهور ـالتجاعيد . وتقول، “يمكننا أيضا تحديد تغير تعابير الوجه، أو حتى منعها. وذلك باستخدام حقن بوتوكس، التي ينتشر استخدامها حاليا وتمنع تغير تعابير الوجه بسرعة. يمكن استخدام هذه الحقن في فترة الشباب بهدف الوقاية من ظهور التجاعيد وتأخيرها”.