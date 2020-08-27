لماذا هبطت بورصات دول الخليج.. ولماذا كانت ودبي هي الأكثر انخفاضاً؟

الخميس 27 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 259

أغلقت غالبية البورصات الرئيسية في دول الخليج اليوم الخميس منخفضة وذلك إثر الخسائر الفادحة في أسهم القطاع المالي.

حيث كانت أسهم دبي هي الأكثر انخفاضا مقارنة بغيرها.

حيث انخفض مؤشر بورصة السعودية نسبة 0.3 %،بسبب التأثر بتراجع سهم البنك الأهلي التجاري نسبة 1.4 %.

هبوط سهم مصرف الراجحي نسبة 0.3 %.

فيما تراجع مؤشر بورصة دبي نسبة 0.9 %, نتيجة التراجع في سهم بنك الإمارات دبي الوطني نسبة 2.2 %.

كما وهبط سهم إعمار العقارية نسبة 1.7 %.

وجاء ذلك الهبوط خلافاً لمؤشر سهم أبوظبي الذي صعد نسبة 0.1 %، مدعوماً بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، والذي يعتبر من أكبر البنوك في دولة الإمارات بنسبة 0.5 %.

اما في الدولة القطرية، فقد هبط مؤشر البورصة نسبة 0.2 %، بسبب تأثره بتراجع سهم الصناعات القطرية للبتروكيماويات بنسبة 1.5 %.

كما وانخفض سهم قطر لنقل الغاز بنسبة 0.8 %.

أما بالنسبة للبورصة في خارج منطقة دول الخليج، فقد صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة في مصر بنسبة 0.1 % مدعوماً من ارتفاع سعر سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 0.5 %.

أغلقت غالبية البورصات الرئيسية في دول الخليج اليوم الخميس منخفضة وذلك إثر الخسائر الفادحة في أسهم القطاع المالي.