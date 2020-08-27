رهف القنون تنشر قائمة بأسماء 100 فتاة لتشعل وسائل التواصل الاجتماعي من جديد

الخميس 27 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1049

أثارت الشابة السعودية رهف القنون، جدلًا بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها صورا تضمنت قرابة 100 اسم لفتيات قتلن من جانب عائلاتهن بدعوى الشرف، طالبة التضامن مع هؤلاء الضحايا أملًا في التوقف عن قتل النساء.

وعلقت القنون على منشورها الذي دونته عبر "إنستغرام": "علينا الوقوف مع هؤلاء الضحايا اللاتي قتلتهن عائلاتهن باسم الشرف، ولا ننسى أسماءهن.. توقفوا عن قتل النساء توقفوا عن قتلنا".

وأحدث المنشور جدلًا بين المتابعين بين مؤيد ومعارض، إذْ أقدمت رهف القنون في هذا المنشور على فتح خاصية التعليقات على العكس من منشوراتها السابقة ما يعكس اهتمامها بتلك القضية التي دعت فيها للتوقف عن قتل النساء.

ومؤخرًا أطلقت رهف القنون مجموعة من الرسائل دون أن تضع حدًا لمقصدها من ورائها خاصة بعد أن أصبح أغلبها يصب في إطار ندمها على اللجوء وفق متابعين، حيث اتضح هذه المرة فيما يبدو أن القنون صُدمت في بعض البشر فما كان منها إلا أن تحدثت عن كونهم يرتدون أقنعة في معاملتهم.

وسخرت رهف القنون، من خلال رسالة لها عبر خاصية الاستوري على "إنستغرام" من هؤلاء البشر بتساؤل عن عدم وضع الأشخاص صورة لأنفسهم وهم يرتدون قناعًا للوجه كصورة لملفاتهم الشخصية، متابعة أنها لا تستطيع سوى رؤية نصف الوجه!.

وكتبت رهف القنون: "لماذا يضع الأشخاص صورة لأنفسهم وهم يرتدون قناعا للوجه كصورة لملفاتهم الشخصية؟ لا أستطيع سوى رؤية نصف وجهك! دعنا لا نجعل هذا أمرا طبيعياً نحن بشر!".

وشاركت رسالة أخرى أظهرت فيها صورة لحيوان وعلى ظهره امرأة "عارية" وعلقت عليها قائلة: "أنا أحب.. أنا مقيدة.. أنا أتحمل".

وبعدها نشرت رهف القنون رسالة أخرى أكدت فيها أنها مستعدة للقاء المجهول، فيما اعتبره متابعون لها أن رسائلها غامضة لأنها لا تحدد ما تعاني منه.