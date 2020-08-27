صهر ترامب يكشف حقيقية مستقبل العلاقات الإسرائيلية السعودية

الخميس 27 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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صهر الرئيس ترامب، وكبير مستشاريه "جاريد كوشنر"، والذي يرتبط بصداقة قوية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وكذلك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كشف لموقع "نيوزويك" أن المملكة العربية السعودية على رأس الدول الخليجية التي ستحذو حذو الإمارات وستوقع اتفاقية سلام وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، مشيرا إلى أن المسألة هي مسألة وقت فقط.

وقال للموقع " أعتقد أن الأمر حتمي، وتبقى مسألة وقت فقط.. وأن الأجيال الشابة متحمسة جدا للتطبيع، فضلا عن أن معظم الدول العربية تتطلع إلى تنمية اقتصادياتها". على حد وصفه.

وكان مسؤول أمريكي كبير، رافق وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في جولته العربية الأخيرة، قد صرح يوم أمس الأربعاء لقناة "الحرة" الأمريكية ان كل دولة عربية لها "جدول زمني خاص بها" في إشارة إلى أن التطبيع الجماعي العربي سيحدث لاحقا وأن المسألة هي مسألة وقت وحسب.