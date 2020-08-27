وفاة عروس بشكل مفاجئ خلال حفل زفافها لهذا السبب

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لقت عروس مصرية حتفها خلال حفل زفافها بعد تعرضها لسكتة قلبية مفاجئة، وذلك عقب استيقاظها من النوم، في يوم حنتها.
وأفادت التفاصيل بأن الفتاة ذات الت21 عام تعرضت لأزمة قلبية في يوم حنتها ونقلت على أثر ذلك إلى المستشفى وتم تقديم المساعدات إليها إلا أنها توفيت إثر الأزمة القلبية الحادة.
وقال خال العروس المتوفاة، بأنها مثلها كمثل أي فتاة كانت تستعد لحفل زفافها الذي كان من المقرر اليوم الأربعاء، إلا أنها عند إيقاظها صباح أمس من قبل أسرتها نظرا لتأخرها في الاستيقاظ، أخبرتهم بأنها تشعر بألم بالجهة اليسرى من الصدر تجاه القلب، فناولها شقيقها كوبا من الماء بعد أن جلست على سريرها، وخرج ليعود لها بعد دقائق ليجدها نائمة مرة أخرى ، وحاولوا ايقاظها أكثر من مرة ولم يجد نفعا وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها .