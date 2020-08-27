كسر أعنف هجوم في الجوف ومصرع أكثر من 30 مسلحا

الخميس 27 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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لقي أكثر من 30 مسلحا من ميلشيات الحوثي مصرعهم، في معارك مع قوات الجيش الوطني وغارات للتحالف العربي في محافظة الجوف،خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة، كسرت أعنف هجوماً لمليشيات الحوثي في جبهة "العلم" في الجوف مساء أمس الأربعاء ودارت معارك عنيفة".

واشار مركز "سبأ" الاعلامي، الى ان المعارك اسفرت عن مقتل أكثر من 30 من عناصر ميلشيات الحوثي بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

وكانت مقاتلات التحالف قد شنت سلسلة غارات جوية، ودمرت ثلاثة أطقم وعربة مدرعة تابعة لمليشيات الحوثي، في جبهة النضود وقتل جميع من كانوا على متنها.

وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش مسنودة بالقبائل من جهة وميلشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، في عدد من الجبهات في محافظة الجوف للأسبوع الثاني على التوالي.