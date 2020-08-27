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ماذا رصد التحالف جنوب البحر الأحمر؟

الخميس 27 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، إنه رصد لغماً بحرياً زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر.

واضاف في تصريح مقتضب أن الحوثيين يزرعون الألغام البحرية عشوائيا لعرقلة الملاحة في البحر الأحمر.

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