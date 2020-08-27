ماذا رصد التحالف جنوب البحر الأحمر؟

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، إنه رصد لغماً بحرياً زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر.
واضاف في تصريح مقتضب أن الحوثيين يزرعون الألغام البحرية عشوائيا لعرقلة الملاحة في البحر الأحمر.