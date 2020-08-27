هذا ما قاله محافظ عدن فور وصوله.. طائرة سعودية نقلته الى العاصمة المؤقتة ومدير الأمن لم يصل

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وصل الى العاصمة المؤقتة اليوم الخميس محافظ عدن الجديد احمد حامد لملس قادما من العاصمة السعودية الرياض.
ووصل لملس على متن طائرة سعودية خاصة برفقة عدد من اعضاء مكتبه.
وكان في استقبال لملس عدد من اعضاء قيادة السلطة المحلية بعدن.
ورحبت قيادة السلطة المحلية بعودة لملس الى عدن.
ونقلت مصادر اعلامية ان محافظ عدن الجديد احمد حامد لملس دعا إلى وحدة الصف في عدن ونبذ الخلافات والسعي لاجل انقاذ المدينة .
وقال لملس في تصريحات للصحفيين لحظة وصوله إلى مطار عدن ان المرحلة تستوجب نبذ الخلافات بين كل الأطراف والسعي لانقاذ المدينة والعمل بروح الفريق الواحد .
ودعا لملس كل الأطراف إلى تناسي خلافاتها والعمل بصورة مشتركة مؤكدا ان المدينة تحتاج إلى جهد الجميع.
ووعد لملس ببذل كل قصارى جهده لما فيه مصلحة عدن وابنائها.
وكان مقررا ان يصل مدير الامن رفقة المحافظ ولم يعرف اسباب عدم وصوله.