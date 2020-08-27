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قبيلة الرئيس الراحل معمر القذافي تطلق بياناً شديد اللهجة ضد عمليات حفتر

الخميس 27 أغسطس-آب 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-وكالات
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تداولت حسابات في مواقع التواصل بيانا شديد اللهجة صادر عن المجلس الاجتماعي لقبيلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، القذاذفة، ضد "عملية الكرانة" التي يقودها المشير خليفة حفتر.

 ودفع البيان بعدة مطالب لسطات المدينة التابعة "للجيش الوطني"، منها إطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء سرت، و"الامتناع عن الاقتراب من التجمعات السكانية لقبيلة القذاذفة"، وعدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات في سرت.

وحذر البيان في حال عدم الاستجابة لمطالب القبيلة، من أن "الأمور ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه"، وأن القبيلة ستعتبر "عملية الكرامة" بمثابة "عدو صائل وجب قتاله".

واختتم البيان بدعوة جميع أبناء القبيلة الذين انضموا إلى "عملية الكرامة" إلى الانسحاب منها فورا.

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