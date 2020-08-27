قبيلة الرئيس الراحل معمر القذافي تطلق بياناً شديد اللهجة ضد عمليات حفتر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك يغادر منصبه عقب تهديدات ترامب صحيفة تكشف خلاصة التحقيقات في كارثة مرفأ بيروت قرار غير مسبوق يهز الشارع المصري ...إحالة 54 مليون مصري إلي النيابة العامة مصادر غربية تكشف حدث تاريخي وتفظح أهم وحدة اغتيالات لحزب الله عقوبة لم تشهدها البلاد الغربية من قبل ...صدور الحكم النهائي على منفذ هجوم المسجدين منتدى الفكر والثقافة في مأرب ينظم ندوة حول الاحزاب ودورها في معركة الإنتصار للجمهورية الريال اليمني يسجل أعلى تراجع له أمام الدولار خلال عامين والريال السعودي يتجاوز الـ200 استعادة أسلحة وآليات عسكرية من متمردين مدعومين إماراتيا جنوب غرب اليمن مليشيا الحوثي تقود قبائل طوق صنعاء لإبادة جماعية في معارك مكشوفة بصحاري الجوف ومأرب
تداولت حسابات في مواقع التواصل بيانا شديد اللهجة صادر عن المجلس الاجتماعي لقبيلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، القذاذفة، ضد "عملية الكرانة" التي يقودها المشير خليفة حفتر.
ودفع البيان بعدة مطالب لسطات المدينة التابعة "للجيش الوطني"، منها إطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء سرت، و"الامتناع عن الاقتراب من التجمعات السكانية لقبيلة القذاذفة"، وعدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات في سرت.
وحذر البيان في حال عدم الاستجابة لمطالب القبيلة، من أن "الأمور ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه"، وأن القبيلة ستعتبر "عملية الكرامة" بمثابة "عدو صائل وجب قتاله".
واختتم البيان بدعوة جميع أبناء القبيلة الذين انضموا إلى "عملية الكرامة" إلى الانسحاب منها فورا.