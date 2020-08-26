مليشيا الحوثي تقود قبائل طوق صنعاء لإبادة جماعية في معارك مكشوفة بصحاري الجوف ومأرب

الأربعاء 26 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تعرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية لخسائر كبيرة في المعارك الأخيرة المشتعلة في محافظات مأرب (شرق) والجوف، وصنعاء (شمال)، والبيضاء (وسط اليمن)، حيث بثت وسائل إعلام الجماعة، مشاهد لتشييع العشرات من قتلى مليشياتها في صنعاء.

بدوره، قال وزير الاعلام اليمني، معمر الارياني، ان ”هذا المشهد يكشف جانبا من الخسائر البشرية التي تتكبدها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشكل يومي في معارك مأرب، الجوف، البيضاء، ونهم".

ودعا الإرياني في تغريدات على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، مشائخ قبائل طوق صنعاء إلى عدم السماح لميليشيا الحوثي بالدفع بأبنائهم إلى محارق الموت.

وأكد أن الميليشيا تحاول التغطية على هزائمها النكراء بالترويج لانتصارات زائفة والتغرير بأبناء القبائل في مناطق سيطرتهم للالتحاق بمحارق الموت الحوثية.

وذكر الوزير إن "مليشيا الحوثي تقود قبائل طوق صنعاء ومحافظات شمال الشمال لإبادة جماعية في معارك مكشوفة بصحاري الجوف ومأرب والبيضاء، بينما يعيش قياداتها وأسرهم في رخاء ونعيم يجمعون الأموال المنهوبة لشراء أفخم القصور والفلل في أحياء صنعاء والاستثمار في النفط والغاز والعقارات".

وناشد مشائخ وقبائل طوق صنعاء واليمن وكافة الآباء والأمهات الواقعين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، عدم إلقاء أبنائهم إلى التهلكة وتركهم فريسة سهله للمليشيا.

وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية ترمي بهم للموت دون اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم خدمة لمخطهها الانقلابي والمشروع التوسعي الإيراني.

ومنذ نحو أسبوعين تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف معارك ضارية ضد الميليشيات في عدة جبهات، خلفت المئات من القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الحوثيين.