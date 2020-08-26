خبر صادم للمملكة... الموت يغيّب عميد الدراما السعودية

الأربعاء 26 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب

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غيّب الموت عميد الدراما السعودية، الممثل ​محمد حمزة ​، عن عمر يناهز الـ87 عاما، بعد مشوار طويل في الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

وشكّل محمد حمزة الثقل الدرامي السعودي، بعد أن رسّخ مع إبنيه وائل ولؤي نكهة خاصة في الدراما المحلية، بلغت ذروة نجاحاتها وأوج تألقها في أعمال لا زالت خالدة في ذاكرة الناس.

ولم يمثّل حمزة سوى في أعمال قليلة، لكنه كان يتولى البطولة حينما شاركُ في العديد من المسلسلات، ومنها “ليلة هروب” عام 1989، “أهل البلد” عام 2013، كما شارك أيضا في مسلسل “الزير سالم”.

وفي عام 2006، تم تكريم حمزة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، تقديرا لما أسداه للفن العربي.