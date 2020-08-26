تنبؤات فلكية بأمطار غزيرة في عدد من المحافظات والمناطق (تعرف عليها)

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توقع مركز الأرصاد الجوية في صنعاء، اليوم الأربعاء، أجواء غير مستقرة وهطول أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، في عدد من محافظات اليمن.
وقال المركز في نشرته الجوية على صفحته بموقع فيسبوك، إن أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً ستهطل على مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية تكون أكثر غزارة على المرتفعات الجنوبية الغربية من البلاد.
واشار إلى أن الأمطار ستمتد لتشمل السواحل الجنوبية لمحافظات عدن ولحج والمناطق الداخلية المحاذية لها مع إمكانية امتدادها شرقاً إلى الهضاب الداخلية وصولاً إلى هضبة حضرموت وغرباً إلى سهل تهامة وأجزاء من الساحل الغربي.
كما توقع المركز أن تشهد أجزاء من المناطق الصحراوية هطول أمطار متفرقة عليها، لافتًا إلى هبوب الرياح الموسمية الشديدة على شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، داعيًا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية.
وشهدت مختلف المحافظات اليمنية خلال اليومين الماضيين هطول أمطار غزيرة، وتسببت السيول بأضرار مادية بشرية.