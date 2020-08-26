تدمير 3 أطقم حوثية شرقي ”الحزم“ ومصرع جميع من كانوا على متنها

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لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الأربعاء 26 اغسطس/آب، إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الجوف (شمالي اليمن).
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مقاتلات التحالف دمرت 3 أطقم تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة النضود شرقي مدينة حزم مركز محافظة الجوف، مؤكدا مصرع جميع من كانوا على متنها.
ويخوض الجيش الوطني منذ أيام معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في جبهات نهم وصنعاء والجوف والبيضاء، وكبدها خسائر كبيرة.