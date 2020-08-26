الحوثيون يعلنون مقتل 6 من أبرز قيادات الجماعة (تعرف على اسمائهم)

الأربعاء 26 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الانقلاب الحوثية، الأربعاء 26 اغسطس/آب، مقتل 6 من قادتها العسكريين في مواجهات مع القوات الحكومية خلال الأيام الماضية.

ونقلت فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين، تشييع جثامين 6 قياديين ميدانيين من قوات الجماعة في صنعاء.

وذكرت الفضائية أن القياديين هم "اللواء عزي دحوة، واللواء روح الله مصلح، والعقيد بشير سريع، والرائد أحمد زبيبة، والرائد نبيل الخولاني، والرائد محمد العمري".

وقالت مصادر عسكرية ان القادة الـ6 قتلو في المعارك المشتعلة مع القوات الحكومية في محافظات الجوف (شمال) ومأرب (شرق) والبيضاء (وسط).