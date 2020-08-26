توقف عن قيادة السيارة فوراً حال إضاءة 3 لمبات تحذيرية

الأربعاء 26 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 301

تضيف الشركات المصنعة للسيارات لمبات تحذيرية في لوحة عدادات السيارة لاكتشاف الأعطال في هذه الأجزاء وتحذير قائد السيارة بهذه الأعطال قبل تفاقمها ونستعرض أبرز اللمبات التحذيرية التي إذا أضاءت يجب التوقف على الفور بالسيارة، والبحث عن سبب المشكلة ومعالجتها، ومنها

أولا.. لمبة تحذير المحرك: تعد لمبة التحذير الخاصة بالمحرك من أبرز اللمبات التحذيرية في السيارة، وعند إضاءتها فإنها تحذر من أن درجة حرارة المحرك تعدت الحدود الآمنة.

ثانيا.. لمبة تحذير زيت المحرك: تشير هذه اللمبة إلى تلف طرمبة الزيت أو أن ضغط الزيت أقل من المعدلات الآمنة، وربما هنالك تسرب بالزيت، ويجب التوقف فوراً بالسيارة وفحص مستوى الزيت.

ثالثا.. لمبة تحذير نظام المكابح: يعتبر فشل منظومة المكابح من أخطر المشاكل التي قد تواجه السيارة، حيث أنه في هذه الحالة لن يستطيع قائد السيارة التحكم في إيقاف السيارة.