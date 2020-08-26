حكم قضائي مغلظ بحق شخص حرف القرآن الكريم وزعم النبوة

الأربعاء 26 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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قررت محكمة مصرية حبس متهم لمدة 15 عامًا لزعمه نزول الوحي عليه، وقيامه بتحريف القرآن الكريم.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بتحريف شخص أربعيني نصوص القرآن الكريم عمدًا، ما ترتب على ذلك تغيير في الشكل والمعنى، وزعمه نزول الوحي عليه.

ونجح رجال الأمن في إلقاء القبض عليه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات زعم أنه أوحى إليه بقرآن جديد ومكلف بنشر رسالته. وأعترف المتهم بتحريف آيات المصحف الشريف وتغيير بعض كلماته وحروفه، وأسماء السور وتغيير علامات الأرباع والأحزاب والأجزاء، وطباعته ونشره لتوصيل رسالته والوحي المنزل إليه إلى عموم الناس.