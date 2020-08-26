معارك عنيفة في أبين و”الانتقالي الجنوبي“ يرسل تعزيزات ضخمة لمليشياته بعد ساعات من اعلانه تعليق مشاركته في تنفيذ ”اتفاق الرياض“

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أفادت مصادر عسكرية، اليوم الأربعاء 26 اغسطس/آب، بتصاعد المعارك بين القوات الحكومية، ومليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، بمحافظة أبين (جنوب اليمن)، غداة اعلان المجلس تعليق مشاركته في تنفيذ اتفاق الرياض.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان معارك عنيفة اندلعت، فجر اليوم، شمال وشرق مدينة زنجبار، استخدمت فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وأشارت المصادر الى ان تصاعد المعارك تزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لمليشيا المجلس الانتقالي قادمة من مدينة عدن.
ومنتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، في بيان، تعليق مفاوضاته مع الحكومة اليمنية بالسعودية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين.
وقال إن سبب التعليق يرجع إلى "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات الحكومية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه".
وتأتي تطورات تلك المعارك رغم وصول لجنة عسكرية سعودية، قبل أسبوعين، إلى عدن للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع العسكرية، والمؤسسات التي سيطرت عليها سابقا.
وفي 28 يوليو/ تموز المنصرم، أعلن التحالف العربي اتفاقا بين الحكومة والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، ووقف إطلاق النار بين الجانبين.