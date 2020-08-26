حفل زفاف يتسبب في كارثة للحضور

الأربعاء 26 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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شهد حفل زفاف في الأردن، كارثة جديدة بعدما أصر عريس على إقامة حفل زفافه في ظل وجود أزمة فيروس كورونا المستجد وأصيب أكثر من 30 شخصيا بالفيروس المستجد رغم أن الأردن سجلت في الفترة الأخيرة تراجعاً في عدد إصابات،

كما أن الأجهزة المعنية قامت بحجر عدد من الحاضرين لحفل الزفاف. وعملت فرق التقصي الوبائي في الأردن على حصر عدد الذين حضروا الحفل، بينما الوضع الوبائي بخلاف إصابات حفل زفاف منطقة ماركا في وضعها الاعتيادي، حيث وصلت إلى 63 إصابة محلية و14 خارجية