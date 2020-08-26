بعد دعوة بريطانيا لايقاف الهجوم على مأرب فورا.. ”غريفيث“ يلتقي سفراء الدول الـ5

الأربعاء 26 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 470

أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأربعاء 26 اغسطس/آب، مباحثات مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى اليمن، تناولت ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف اليمنية المتصارعة.



وقال مكتب المبعوث الأممي في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن غريفيث "عقد اجتماعاً افتراضياً مع سفراء دول مجموعة الخمس باليمن (‎الصين، و‎فرنسا، و‎روسيا، و‎المملكة المتحدة، و‎الولايات المتحدة)".



وناقش اللقاء المحادثات مع الأطراف اليمنية حول وقف إطلاق النار والتدابير الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية.

وتأتي هذه المحادثات في ظل استمرار اشتعال المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين بعدة جبهات، مخلفة العديد من القتلى والجرحى من الطرفين، ما يشكل عقبة أمام الجهود الأممية الدبلوماسية.

وأمس الثلاثاء، دعا السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الحوثيين إلى وقف هجومهم غير الإنساني على مأرب فورا والعمل بجدية مع مبعوث الأمم المتحدة.