لماذا انفرد الأمير خالد الفيصل بقرارات حاسمة لكل ساكني منطقة مكة المكرمة دون سواه من الأمراء

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وجه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص بضرورة رفع العلم السعودي على مبانيها طوال أيام الأسبوع.
. وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن القرار جاء بعد رصده الأمير وملاحظته "عدم التزام بعض القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي برفع علم المملكة على مبانيها، ما يعد مخالفا للمادة الثالثة من نظام العلم السعودي".
وأكدت مصادر على أن التوجيه الصادر من الفيصل سيتم رصد ومتابعة تنفيذه من قبل الجهات المعنية، طبقا لما هو وارد في النظام