استقبل خريجين من روسيا.. قائد أركان الجيش اليمني يؤكد المضي في معركة مصيرية بقيادة الرئيس هادي شاهد: ماذا قال الأب المفجوع بعد حادثة غرق ووفاة أسرته في مدينة إب الكشف عن دور الامارات في افشال اتفاق الرياض والبند الذي ضغطت عليه ليرفضه الانتقالي «قنبلة ميسي» التي انفجرت وسببت صدمة كبيرة لجماهير برشلونة.. واربعة اندية كبيرة تسعى لضمه حدث في مأرب هو الأول بالمحافظة والعرادة يدشن الافتتاح الرسمي الانتقالي ينقلب من الرياض وتوجيه رسالة للسعودية واحدة في الضالع واخرى في لحج وثالثة في ميتم.. العثور على جثث بعض ضحايا حادثة إب موسكو تطلق معركة هي الأعنف وسط سوريا انتقاماً لمقتل الجنرال الروسي أردوغان : تركيا ليست بلدا يمكن اختبار صبره واذا قلنا سنفعل ومستعدون لدفع الثمن قرارات ملكية عاجلة و مهمة بشأن العلم السعودي
قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن القوات المسلحة ومن خلفها شرفاء اليمن الأحرار ماضون في المعركة المصيرية حتى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، بقيادة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح خلال استقباله عدد من خريجي القوات المسلحة من دولة روسيا،الاربعاء ، أن قوات الجيش تخوض أقدس معركة في تاريخ اليمن من أجل أمن واستقرار وهويّة اليمن ضد أبشع حركة عنصرية إرهابية مدعومة من إيران.
ولفت الفريق بن عزيز إلى أن هذه المعركة معركة الجميع ضد الأطماع الفارسية في اليمن والمنطقة وضد كل من يريد الإضرار باليمن واستقراره والإضرار بالمصالح الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وهنأ رئيس الأركان، في كلمته، الطلاب الخريجين بهذه المناسبة، مؤكدا أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ستعملان على استيعاب الجميع كلاً بحسب تخصصه.
وثمن الفريق بن عزيز دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقومون به من جهود كبيرة في إسناد قوات الجيش في مختلف الجبهات.