«قنبلة ميسي» التي انفجرت وسببت صدمة كبيرة لجماهير برشلونة.. واربعة اندية كبيرة تسعى لضمه

الأربعاء 26 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صحف

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سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بالرحيل عن صفوف البلوجرانا هذا الصيف، بعدما أرسل فاكسًا رسميًا للإدارة لإبلاغها بتلك الخطوة، التي كان بمثابة صدمة كبيرة لعشاق البارسا.

وعنونت صحيفة "ماركا": "وانفجرت القنبلة.. ميسي يريد الرحيل عن البارسا".

وأضافت: "ميسي أرسل فاكسًا للنادي يطلب فيه الرحيل مجانًا استنادًا لبند في عقده".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "قنبلة ميسي.. هو يريد الرحيل".

وأضافت: "ميسي أبلغ النادي بالفاكس أنه يرغب في الرحيل على الفور، مستندًا على البند الذي يسمح له بإنهاء عقده، لكن النادي ذكره بأن هذا البند انتهى يوم 10 يونيو/ حزيران ولا يمكنه الرحيل مجانًا، وطالبته الإدارة بإعادة النظر في قراره ليبقى ويُنهي مسيرته في النادي".

وتابعت: "شهر واحد فقط يفصل ميسي عن مرور 20 عاما على وجوده في برشلونة، والنادي يعتبره تراثًا غير قابل للبيع، والقائد اتصل بجوارديولا قبل بضعة أيام ليسأل عما إذا بإمكان مانشستر سيتي ضمه".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت" جاء عنوان: "حرب شاملة".

وأضافت: "طلب الأرجنتيني الرحيل عن النادي مستغلا بندا في عقده، لكن برشلونة أكد أن شرط الرحيل مجانًا قد انتهى ولن يتفاوضوا على رحيله".

وتابعت: "باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وإنتر ميلان، اتصلوا بالفعل بوكلاء ميسي لضمه قبل قراره بالرحيل عن برشلونة".