شاهد: ماذا قال الأب المفجوع بعد حادثة غرق ووفاة أسرته في مدينة إب الكشف عن دور الامارات في افشال اتفاق الرياض والبند الذي ضغطت عليه ليرفضه الانتقالي «قنبلة ميسي» التي انفجرت وسببت صدمة كبيرة لجماهير برشلونة.. واربعة اندية كبيرة تسعى لضمه حدث في مأرب هو الأول بالمحافظة والعرادة يدشن الافتتاح الرسمي الانتقالي ينقلب من الرياض وتوجيه رسالة للسعودية واحدة في الضالع واخرى في لحج وثالثة في ميتم.. العثور على جثث بعض ضحايا حادثة إب موسكو تطلق معركة هي الأعنف وسط سوريا انتقاماً لمقتل الجنرال الروسي أردوغان : تركيا ليست بلدا يمكن اختبار صبره واذا قلنا سنفعل ومستعدون لدفع الثمن قرارات ملكية عاجلة و مهمة بشأن العلم السعودي شوارع صنعاء سوقاً سوداء والكشف عن مخازن سرية للمليشيات الحوثية لتخزين الوقود
أعلن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، التراجع وتعليق مفاوضاته مع الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب التوصل إلى 60% من المفاوضات حول تشكيل الحكومة.
وقال الانتقالي، في بيان له نشره في ساعات متأخرة من ليل أمس، إنه وجّه رسالة رسمية إلى السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، مفادها تعليق مفاوضاته في الرياض.
وعزا قراره إلى عدة أمور، منها استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل الجيش في أبين، وعدم التزامه بوقف إطلاق النار، بحسب قوله.
وأضاف أن تعليق المفاوضات يأتي أيضا بسبب عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، وعدم صرف المرتبات، وتسوية أوضاع المتقاعدين.
وكان التحالف قد أعلن اتفاقا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض أواخر يونيو (حزيران) الماضي، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن "الإدارة الذاتية"، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.