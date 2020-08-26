قرارات ملكية عاجلة و مهمة بشأن العلم السعودي

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أفادت صحيفة سعودية أن توجيها ملكيا صدر بشأن رفع العلم في البلاد.
وأشارت صحيفة "عاجل" إلى أن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وجه الجهات الحكومية والقطاع الخاص بضرورة رفع العلم السعودي على مبانيها طوال أيام الأسبوع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "قرار أمير مكة المكرمة جاء بعد رصده وملاحظته عدم التزام بعض القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي برفع العلم السعودي على مبانيها".
لافتة إلى أن عدم رفع علم البلاد "يعد مخالفًا للمادة الثالثة من نظام العلم السعودي". وتنص المادة الثالثة من نظام العلم السعودية الصادر بتوقيع الملك فيصل بن عبد العزيز في 15 مارس 1973 على أن "يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبِها في أيام الجُمع والأعياد على جميع مباني الحُكومة والمؤسسات العامة".
وشدد الصحيفة وفقا لمصادرها على أن "التوجيه الصادر من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بخصوص رفع العلم السعودي، سيتم رصد ومتابعة تنفيذه من قبل الجهات المعنية، طبقًا لما هو وارد في النظام".