قائد عسكري كبير يروي...تفاصيل معركة واسعة بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في مأرب

الأربعاء 26 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، اليوم ، تحقيق تقدم ميداني في معارك معمليشيات الحوثي، في محافظة مأرب.

ووفقاً لموقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش الوطني، اللواء الركن ناصر الذيباني، إن "القوات مسنودةَ بالمقاومة الشعبية تمكنت اليوم من تحرير واستعادة أجزاء واسعة من المواقع العسكرية في جبهة المخدرة شمالي مديرية صرواح".

وأكد الجيش الوطني "تلقي الحوثيين ضربات موجعة وقاسية لم يكونوا يتوقعونها أو تخطر على بالهم في كل جبهات القتال نتيجة التهور الذي قاموا به مؤخراً.

واتهم اللواء الذيباني،المليشيات الحوثية بـ"جر عناصرهم إلى محارق الهلاك، في محاولة منهم تحقيق انتصار وهمي وإعلامي".

وثمن القائد العسكري "الدور الفعال والكبير الذي تقوم به مقاتلات التحالف العربي، باستهداف التعزيزات العسكرية للحوثيين المتجهة إلى جبهات القتال".

وتشهد مديرية صرواح، بين الحين والآخر معارك كر وفر بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، وتكتسب المديرية أهمية من استخدام الجماعة جبالها في استهداف مراكز قيادة القوات الحكومية في مدينة مأرب، وتمر عبرها أنابيب النفط الممتدة من حقول صافر في مأرب إلى ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة (غربي اليمن) لتصدير النفط، فضلاً عن امتلاكها مطاراً عسكرياً.