مشرفان حوثيان يغتصبان طفلين بتعز

الثلاثاء 25 أغسطس-آب 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت مصادر حقوقية واعلامية، الثلاثاء، 25 اغسطس/آب، عن تعرض طفلين للاغتصاب من قبل قياديين في ميليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وأفادت منظمة سياج لحماية الطفولة بتعرض طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام، للاغتصاب من قبل قيادي أمني في ميليشيا الحوثي بمديرية التعزية شرق تعز.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن المدعو "ش. ع. ر" من الأشخاص المفترض بهم حماية الأمن والسلم العام لكنه وخلافاً لذلك استخدم قوته ومركزه للاعتداء الوحشي على طفلة بريئة.

وطالبت المنظمة وكيل نيابة التعزية الإسراع في استكمال التحقيق وإرسال قضية اغتصاب "الطفلة ر. م. ع 7سنوات" إلى المحكمة والمطالبة بأشد العقوبات القانونية بحق المغتصب.

وأوضحت أن الطفلة يتيمة الأب ووالدتها متزوجة وكانت تعيش في حضانة جدتها التي توفيت هي أيضاً نتيجة الصدمة من هذه الجريمة البشعة التي تعرضت لها حفيدتها.

وشددت ”سياج“ على سرعة إحالة ملف القضية للمحكمة والمطالبة بمحاكمة مستعجلة تحقق أعلى درجات العقاب القانوني في مثل هذه الجرائم البشعة والمهددة للأمن والسلم الاجتماعي.



في السياق، تعرض طفل في الـ12 من العمر للاغتصاب من قبل مشرف مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة البرح (غرب تعز)، بحسب ما ذكرت مصادر محلية مطلعة لقناة ”العربية“.

وقالت المصادر ان المشرف الأمني للحوثيين في منطقة البرح المدعو محمد قايد العشملي (أبو عزيز)، أقدم على اغتصاب الطفل (ب. ع. أ- 13 عاما) بعد احتجازه في مبنى إدارة المنطقة الأمنية بمدينة البرح غرب تعز.

وحسب المصادر، فإن العشملي احتجز الطفل في سجن الأمن بطلب من جده بسبب محاولته الهروب من منزل والدته وهي منفصله عن والده المغترب في السعودية بعد تعرضه للتعنيف من قبل جده. وبعد ساعات من احتجازه أقدم المدعو أبو عزيز على اغتصاب الطفل داخل مبنى إدارة الأمن.

وتضيف المصادر أن عم الطفل قام بتقديم شكوى عند مشرف الحوثيين بالمنطقة يوم الخميس الماضي، ليتفاجأ بقيام الحوثيين باعتقاله مع ابن شقيقته الذي تعرض للاغتصاب وقاموا بإيداعهم في سجن مدينة الصالح بالحوبان.

وتزايدت جرائم اغتصاب الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية بشكل كبير معظمها من قبل قيادات وعناصر في الميليشيا، في الوقت الذي استمرار فيه بعملية تجنيد الأطفال والزج بهم إلى جبهات القتال ليلقوا حتفهم.