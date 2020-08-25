إعلان نتائج الثانوية العامة وهذه طريقة الحصول عليها

الثلاثاء 25 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء 25 اغسطس/آب، عن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 ـ 2020م في المحافظات المحررة والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وقال وزير التربية والتعليم عبدالله لملس، إن عدد الطلاب الحاصلين على المعدل التحصيلي بلغ 80,901 طالب وطالبة، نج منهم 79,313".

وأضاف أن "الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز 13,690 طالب وطالبة أي 17% من إجمالي الطلاب الناجحين"، مشيراً إلى أن "الحاصلين على تقدير جيد جداً 16,036طالب وطالبة بنسبة 20%".

وأوضح لملس أن "31,583 طالب وطالبة حصلوا على تقدير جيد، وذلك بنسبة 40%، فيما حصل 18,004 طالب وطالبة على تقدير مقبول ونسبتهم 23%".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن النتائج الثانوية متاحة للطلاب على موقعي ( وزارة التربية والتعليم اضغط هنا ، ونتائج الثانوية العامة اضغط هنا )، وأن بإمكان الطالب أو الطالبة البحث عن نتيجتهمن خلال إدخال اسمه الرباعي في الموقع.

وفي تصريح لوكالة سبأ الحكومية قال لملس "قدمنا عدداً من الخيارات للجنة العليا للطوارئ، منها اعتماد المعدل التراكمي، والآخر اعتماد نتيجة الفصل الثاني على غرار نتيجة الفصل الأول، والثالث المعدل التحصيلي بنتاج معدل الطالب في أول ثانوي وثاني ثانوي والفصل الأول من ثالث ثانوي وقسمتها على ثلاثة. وقد ارتأت اللجنة العليا للطوارئ اعتماد الخيار الثالث (المعدل التحصيلي).

وتطرق في حديثه إلى التحديات التي واجهت العام الدراسي وأبرزها جائحة كورونا، وهو ما دفع اللجنة الوطنية العليا للطوارئ إلى اقرار أحد البدائل التي قدمتها وزارة التربية والتعليم، وهي توقيف الدراسة في 22 مارس بسبب كورونا على أن تستأنف في 30 مايو، غير ان استمرار الجائحة أجبرت الوزارة على عدم استئناف العام الدراسي الماضي.