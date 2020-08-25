بعد محادثة بين اللواء سلطان العرادة وميكل آرون .. بريطانيا تعلن موقفها من هجوم الحوثيين على محافظة مأرب

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أعربت المملكة المتحدة عن إدانتها الهجوم غير الإنساني الذي تشنه ميليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب.. ودعت إلى وقفه الآن والعمل مع المبعوث الأممي بجدية.
وقال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون في تغريدة على حسابه بتويتر "لقد تحدثت اليوم مع محافظ مأرب سلطان العرادة، وأطلعني على استمرار الحملة العسكرية للحوثيين".
وحمل آرون مليشيا الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب التي تسببت في مقتل آلاف اليمنيين بلا مبرر، وقال إن التحالف العربي بقيادة السعودية عرض وقفا لإطلاق النار لكن الحوثيين رفضوه
ومنذ أيام تشن ميليشيا الحوثي هجوما واسعاً على محافظة مأرب، لكنها فشلت في تحقيق أي اختراق وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.