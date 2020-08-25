حزب الإصلاح يكاشف الحكومة بـ”خطر وجودي يهدد حياة اليمنيين“

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دعا قيادي رفيع في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الثلاثاء 26 اغسطس/آب، الحكومة إلى ”الاهتمام بمعيشة الناس والعمل على وقف الانحدار المتواصل لقيمة الريال اليمني“.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح، علي الجرادي، في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، إن" الانحدار المتواصل في قيمة الريال اليمني خطر وجودي يهدد حياة اليمنيين ويفوق في خطورته استمرار الحرب والأوبئة".
وأكد علي الجرادي ان "انهيار قيمة الريال يقوض حياة الناس في كل أنحاء البلاد".
وأضاف: "لايزال الاقتصاد ومعيشة الناس هو الفريضة والضرورة الغائبة عن أولويات السلطة والحكومة والنخب السياسية".
ومنذ أشهر يتواصل انهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرة الشرعية، في ظل غياب لأي دور حكومي، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 800 ريال، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين في ظل استمرار الحرب والأزمة الانسانية التي تسببت بها على مدى ست سنوات.