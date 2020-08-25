جهاز آيفون الخاص بخامئني ينشر فضحية عبر تويتر تجوب العالم

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وجه المرشد الإيراني علي خامنئي، بمنع استيراد هواتف " آيفون " بتغريدة من نفس الجهاز الذي يطالب بحظره في لافتة غريبة.
وأضاف خامنئي:" خلال العام الماضي تم إنفاق نصف مليار دولار على استيراد هذا النوع من الهواتف الذي لا داعي له "، ويأتي ذلك عقب لقاء له مع مجلس الوزراء الايراني الذي عبّر عن قلقه بشأن استيراد أجهزة " آيفون ".
يذكر أن تغريدة حساب خامنئي باللغة الروسية، والذي تم إنشاؤه في يناير 2020، من جهاز آيفون بقيت كما هي، حسب ما يظهر من معلومات " تويتر " في أسفل المنشور.