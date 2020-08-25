بالفيديو.. شابة أمريكية مغنية .. تبهر العالم الإسلامي بقراءتها لسورة القمر

الثلاثاء 25 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في إطلالة مذهلة، نشرت المغنية الأمريكية "جنيفر غراوت" مقطع فيديو على حسابها بموقع "إنستغرام" وهي تتلو آيات من سورة القمر، بصوت عذب ومؤثر، يضاهي صوت المقرئ الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وأظهرت "غراوت" في تلاوتها للقرآن الكريم، وكأنها تجيد أحكام التلاوة من غنّة وإدغام واقلاب ووقف وابتداء وغيرها من القواعد.

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وقالت " غراوت" أنها استغرقت 22 ساعة في التدريب على تعلم تلاوة الآيات، كما استغرقت المراجعة 6 ساعات .

وهذه ليست المرة الأولى التي ظهرت فيها نجمة برنامج "Arab Got Talent " في موسمه الثالث وهي تتلو القران بهذه الطريقة البديعة، فقد سبق أن نشرت مقطع فيديو وهي تتلو آية الكرسي.

يذكر أن المغنية الأمريكية التي ولدت عام 1990 أعلنت اعتناقها الدين الإسلامي عام 2014.