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تحذير من البنوك السعودية للعملاء بخصوص العروض الاستثمارية

الثلاثاء 25 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من العروض الاستثمارية التي تصل للمواطنين عن طريق الاتصال أو رسائل نصية أو إعلان عبر الإنترنت، مؤكدة أنه يجب التأكد من قانونية تلك العروض.

وقال الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية عبر «تويتر»: «المحتالون يستخدمون الهندسة الاجتماعية أو ما يُعرف بـ Social engineering، وهي عبارة عن مجموعة من الأساليب والتقنيات التي يستخدمها المحتالون في إقناع ضحاياهم للإدلاء بمعلومات شخصية ومالية تمكنهم من تنفيذ عملياتهم الاحتيالية». وأضاف: «تأكد من قانونية أي عروض استثمارية توصلك عن طريق اتصال أو رسائل نصية أو عبر الإنترنت، إذا كانت من جهات غير مرخصة أو بشكل رسمي، ببساطة تجاهلها ولا تتعامل معها

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