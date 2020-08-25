واتساب يعيد ميزة مفيدة جداً تحذير من البنوك السعودية للعملاء بخصوص العروض الاستثمارية شابة سعودية تتسبب في حدث غير مسبوق في تاريخ الكرة السعودية قرار هو الأول من نوعه في السعودية وغرامة مالية كبيرة لمن يخالفه لماذا ارتفعت نسبة طلاق الشابات السعوديات في المملكة بالأدلة والشواهد.. الكشف عن خفايا وتفاصيل التنسيق الحوثي مع داعش والقاعدة امريكا تعلن عن أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب وعاصمة دولة عربية بعد أيام من اعدامه وصلبه.. تنظيم القاعدة يفجر مركزا طبيا كان الدكتور اليوسفي يعمل فيه .. شاهد المبنى قبل وبعد التفجير الأرصاد يحذر وينبه القاطنين في هذه المناطق من اليمن البركاني يكشف آخر مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة وماذا تبقى وقضايا رئيسية حسمت
حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من العروض الاستثمارية التي تصل للمواطنين عن طريق الاتصال أو رسائل نصية أو إعلان عبر الإنترنت، مؤكدة أنه يجب التأكد من قانونية تلك العروض.
وقال الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية عبر «تويتر»: «المحتالون يستخدمون الهندسة الاجتماعية أو ما يُعرف بـ Social engineering، وهي عبارة عن مجموعة من الأساليب والتقنيات التي يستخدمها المحتالون في إقناع ضحاياهم للإدلاء بمعلومات شخصية ومالية تمكنهم من تنفيذ عملياتهم الاحتيالية». وأضاف: «تأكد من قانونية أي عروض استثمارية توصلك عن طريق اتصال أو رسائل نصية أو عبر الإنترنت، إذا كانت من جهات غير مرخصة أو بشكل رسمي، ببساطة تجاهلها ولا تتعامل معها