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شابة سعودية تتسبب في حدث غير مسبوق في تاريخ الكرة السعودية

الثلاثاء 25 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلن نادي الوحدة المشارك في الدوري السعودي الممتاز، عن واقعة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم السعودية.

وقرر مجلس إدارة النادي تعيين السيدة مدى بازيد أخصائية اجتماعية في النادي.

وغرد نادي الوحدة عبر تويتر "إدارة الوحدة تعلن تعيين الأستاذة مدى بازيد الحاصلة على ماجستير علم الاجتماع، أخصائية اجتماعية بالنادي".

وأشار متابعون إلى القرار يعكس توجه المملكة وقطاع الرياضة، لتمكين المرأة السعودية.

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