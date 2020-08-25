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لماذا ارتفعت نسبة طلاق الشابات السعوديات في المملكة

الثلاثاء 25 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشفت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة العدل السعودية، عن ارتفاع نسبة صكوك الطلاق بعد انتهاء منع التجول، لتصل في شهر حزيران إلى 4079 صكا، أي أنها عاودت الارتفاع بنسبة 96.7 %.

وأوضحت البيانات أنه صدرت نسبة 53 % من إجمالي صكوك الطلاق خلال حزيران من العام السابق في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وأضافت: "تراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 117 و 289 صكا، وتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة اثني عشر شهراً السابقة بين 134 كحد أدنى و7500 كحد أعلى".

وأشار المحامي عاصم الملا إلى أن أسباب الطلاق تعود لعدة عوامل، منھا المشاكل الزوجیة المتكررة وعدم الاتفاق بینھما، إلى جانب كثرة الطلبات المالیة المتزایدة على الزوج.

وأوضح أنه من ضمن أسباب الطلاق سوء سلوك الزوج، كتعاطي المخدرات أو ممارسة العنف ضد الزوجة، مشددا على أن دورات التأھیل قبل الزواج لابد أن تكون إلزامیة قبل عقد النكاح، لما لھا من دور كبیر في فھم الحیاة الزوجیة ومعرفة واجبات الطرفین.

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