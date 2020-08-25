امريكا تعلن عن أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب وعاصمة دولة عربية

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غادر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إسرائيل صباح الثلاثاء متوجها إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، وذلك في اليوم الثاني من جولة على الشرق الأوسط تتمحور حول ملفات عدة، من بينها تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم واشنطن للسلام في السودان.
وقال بومبيو في تغريدة على حسابه على تويتر: يسعدني إعلان أننا على متن أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان.
يذكر أن السودان لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
الى ذلك ابلغ عبدالله حمدوك رئيس روزاء السودان' وزير الخارجية الامريكية بومبيو أن حكومته لا تملك تفويضا لاتخاذ قرار بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وطالب حمدوك -بحسب رويترز -فصل التطبيع مع إسرائيل عن القرار الأمريكي بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أكد خلال اجتماع مساء الإثنين مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بحضور وزيري الاعلام والثقافة وشؤون مجلس الوزراء أهمية مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة حول العلاقات المشتركة، ورفع اسـم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات التي تحرم البلاد من استحقاقاته الدوليـة.
كما جّـدد الاجتماع الموقف من قضية التطبيع مع إسـرائيل باعتبارها من القضايا غير المنوطة بحكومة الفترة الانتقالية المحكومة بالوثيـقة الدستـورية.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يزور بومبيو لاحقا الإمارات والبحرين، في ظل جولة شرق أوسطية، بدأها من إسرائيل أمس، من أجل مناقشة عدة قضايا.