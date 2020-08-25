الائتلاف الجنوبي يهاجم الانتقالي ويوضح ماحدث في تظاهرة حضرموت .. حالة من الهستيريا تكشف حقيقة مشروع انتقالي الامارات

الثلاثاء 25 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اصدر الائتلاف الوطني الجنوبي اليوم الثلاثاء بيانا اوضح فيه ماحدث امس في حضرموت.. متهما ما يسمى المجلس الانتقالي باستخدام العنف والإرهاب ضد المتظاهرين.

واتهم الائتلاف الوطني الجنوبي باليمن، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، باستخدام كل أنواع الإرهاب والعنف تجاه متظاهرين عزل بمحافظة حضرموت.

ويأتي بيان الائتلاف، غداة مسيرة سلمية شارك فيها آلاف اليمنيين بحضرموت (جنوب شرق)، طالبت بالتمثيل العادل في تشكيلة الحكومة المرتقبة، بما يتلائم مع الموقع الاستراتيجي لحضرموت ومساحتها الجغرافية وثرواتها.

وقال بيان الائتلاف المنظم للفعالية، إن الانتقالي استخدم كل أنواع الإرهاب، والعنف تجاه المتظاهرين السلميين العزل من أبناء حضرموت، ولجأت عناصره لإطلاق النار، وقطع الشوارع، وإحراق الإطارات، وتهديد المواطنين.

ولفت إلى سقوط جرحى من المدنيين، وأفراد الجيش نتيجة الاعتداءات المسلحة والفوضى من قبل عناصر الانتقالي.

وتابع أن حالة الهستيريا التي أصابت الانتقالي من تظاهرة الائتلاف، تكشف حقيقة مشروعه الذي يحاول تسويقه بالوعيد والترهيب، وتثبت قناعته بالرفض الشعبي الواسع لمشروعه الذي ترجمته الجماهير بمحافظات أبين وسقطرى وشبوة (جنوب).

وامس الاثنين أوضحت مصادر محلية أن مليشيات الانتقالي قطعت الشوارع وأجبرت التجار على إغلاق محلات التجارية وأحرقت الإطارات وقطعت الطرقات بوضع الأحجار على مداخل مدينة سيئون، وعطلت مصالح المواطنين وكذلك إطلاق النار ورمي الوفود بالحجارة والاعتداء على قوات الأمن والجيش وهددت المواطنين والإعلاميين، فضلا عن الاعتداء وتكسير الحافلات التي أقلت الوفود.

وافادت المصادر بأن تلك الاعتداءات التي ارتكبتها مليشيات الانتقالي نتج عنها اصابة عدد من قوات الأمن والجيش والمشاركين في الفعالية بإصابات متنوعة.

هذا فيما ادان مصدر مسؤول بقيادة فرع الائتلاف بسيئون هذه الاعمال الجبانة التي تعبر عن ضيق أفق الانتقالي وسلوكه الاقصائي القائم على إشاعة الفوضى والعنف والخراب، لافتا الى أن هذا السلوك ينم عن حالة الخوف والذعر التي تسكن الانتقالي وتتلبس عناصره.

وأشاد المصدر في تصريح صحفي بالروح العالية والوعي الذي تتمتع بها جماهير الائتلاف والتي أصرت على إنجاح الفعالية رغم حالة الصراخ والشغب المفتعلة من قبل المليشيات المسلحة التي استقدمها الانتقالي.

وشهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، مساء الاثنين 24 اغسطس/آب، فعالية جماهيرية حاشدة دعما للشرعية ومشروع اليمن الاتحادي، ورفض الوصاية ومشاريع الفوضى والعنف.

واحتشد المشاركون في التظاهرة الضخمة - دعا لها الائتلاف الوطني الجنوبي- من مختلف مديريات وادي وصحراء حضرموت، رغم محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً إفشال الفعالية بالدعوة إلى عصيان مدني وقطع للشوارع وإشعال إطارات السيارات المستعملة.

وقال بيان الفعالية، إن "الشرعية الدستورية التي يقودها رئيس الجمهورية، هي الإطار الوحيد لقيادة المشروع الوطني لمواجهة انقلاب مليشيات الحوثي الإيرانية، وأي مشاريع للتمرد تستخدم العنف والسلاح لتحقيق أطماعها وأهدافها الخارجة على الإجماع والثوابت الوطنية".

وأضاف: "إن هذا الحشد التاريخي جاء ليعبر عن الإرادة الشعبية في حضرموت وانحيازها لمشروع الدولة الاتحادية ورفضها كل أساليب الإقصاء والتبعية والعنف والاستقواء بالسلاح لفرض مشاريع مشبوهة تلغي الآخرين".