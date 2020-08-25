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التربية تعلن نتائج الثانوية بحسب المعدل التراكمي وتوضح طريقة الحصول عليها

الثلاثاء 25 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن
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أعلن وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية الدكتور " عبدالله لملس " اليوم الثلاثاء، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2019\2020م .

يشار الى ان وزارة التربية في عدن كانت قد اقرت الغاء امتحانات الشهادة الثانوية واحتساب معدل تراكمي للطلاب، بسبب وباء كورونا،فيما تجري هذه الايام امتحانات الشهادتين الاساسية والثانوية في المناطق الخاضعة للحوثيين. 

للحصول على النتيجة يرجى الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم / عدن .

http://moe-ye.net

او موقع نتائج الثانوية :

http://res-ye.net

وبإمكان الطالب/ الطالبة البحث عن نتيجته بإدخال اسمه الرباعي .

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