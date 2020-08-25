تطورات مفاجئة ..الإمارات تلغي لقاء ثلاثي مع إسرائيل وأمريكا

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ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأميركي أن الإمارات العربية المتحدة ألغت اجتماعاً ثلاثياً، كان مقرراً مع الولايات المتحدة وإسرائيل ، في محاولة منها لإرسال رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد معارضته صفقة أسلحة معلقة بين الولايات المتحدة والإمارات.
ويأتي هذا الإلغاء بعد أيام قليلة من إشهار التحالف الإسرائيلي الإماراتي وإعلانهما تطبيع العلاقات بينهما، ويذكر باراك رافيد كاتب المقال، أن من شروط الاتفاق كان توقيع نتنياهو على صفقة طائرات مقاتلة من طراز F-35 مع الإمارات.
وبحسب إكسيوس فإن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، كانت قد دعت نظيريها الإسرائيلي والإماراتي للمشاركة في اجتماع ثلاثي الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة.
وكان من المقرر أن يكون الاجتماع حدثاً احتفالياً علنياً، مع صور وبيان مشترك، وأكدت جميع الأطراف حضورها، وعندما تم الانتهاء من الترتيبات والتفاصيل؛ أخبر الإماراتيون فجأة كرافت والبيت الأبيض أنهم يريدون إلغاءه إلى أجل غير مسمى.
ويرى الكاتب أن الإماراتيين ينوون تأجيل المزيد من الاجتماعات العامة رفيعة المستوى مع إسرائيل، حتى يتم توضيح موقف نتنياهو من الصفقة التي تمثل أولوية قصوى بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ترى أنها لا تنفصل عن اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.