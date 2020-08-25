آخر الاخبار

لماذا هذه العاصمة العربية تحصد لقب المدينة الأكثر جذباً للأموال في العالم جهود سعودية متواصلة لعلاج الجرحى اليمنيين في المملكة الجيش الوطني يفشل هجوماً للمليشيات في قانية ومصرع 25 حوثياً وزير الخارجية : يطلق تصريحات مهمة عن اتفاق الرياض وخزان صافر ويدعوا لإتخاذ موقف حازم تجاه المعرقلين بعدحرب الإقتصاد بين البلدين..الصين وأمريكا تتفقان على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة رسمياً تم إطلاق سراح النجم الرياضي رونالدينيو بعد6 أشهر من الإحتجاز..لهذا السبب قصف إسرائيلي على قطاع عزه وتحليق مكثف لطيران الإستطلاع في الأجواء حضرموت.. تصعيد وحشي جديد تقوده مليشيات الانتقالي ضد جماهيرية الائتلاف الوطني الجنوبي - تفاصيل بعد اسبوع من الزحف والتقدم.. قوات ”الشرعية“ تقول انها تطرق أبواب العاصمة صنعاء حضرموت تنتفض دعما لـ”الشرعية“ بمسيرة جماهيرية حاشدة

لماذا هذه العاصمة العربية تحصد لقب المدينة الأكثر جذباً للأموال في العالم

الثلاثاء 25 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 175

 

    

عاصمة عربية تحصد لقب المدينة الأكثر جذبا للأموال في العالم اقتصاد

وبحسب أحدث نسخة من المؤشر الدولي لـ150 مدينة، الصادر عن مؤسسة "AIRINC"، حصدت المنامة اللقب، والذي يمنح وفقا للجاذبية المالية وأسلوب الحياة.

وقالت صحيفة الأيام البحريينية، إن المدن الخليجية تصدرت قائمة أفضل 20 مدينة على المستوى الدولي.

وجاءت الرياض في المرتبة الرابعة، بينما الكويت في السادسة، ثم أبوظبي في السابعة.

كما جاءت دبي في المرتبة الـ12، والعاصمة العمانية، مسقط في المرتبة الـ16.

ويقيم المؤشر أيضا مستويات الرواتب المحلية ومعدلات الضرائب وتكاليف المعيشة وظروفها لتقييم مدى جاذبية كل مدينة للعيش فيها.

إقراء أيضاً
بكين تعلن تدخلها مع TikTok في شكواه ضد الإدارة الأمريكية
مسؤول إيراني رفيع يكشف معلومات مخيفة عن الإمارات تحاول ابوظبي التكتم عنها
عمل تخريبي يشعل الدولار ويتسبب في ارتفاع جنوني لأسعاره
سبعة أسباب تجعل من اكتشاف تركيا للغاز في البحر الأسود تاريخيا وهاما؟
أردوغان يزف البشرى ويعلن عن اكتشاف تاريخي سيغير مستقبل تركيا
مفاجئة لكل الموظفين.. دولة تبدأ تجربة هي الأولى من نوعها في العالم راتب دون عمل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس