جهود سعودية متواصلة لعلاج الجرحى اليمنيين في المملكة

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تواصل المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهودها في تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين اليمنيين والعناية بهم في عدد من المستشفيات السعودية أو في الداخل اليمني، أو في دول أخرى، منذ إنشاء المركز في مايو 2015.
وفي هذا الإطار واصل المركز تنفيذ مبادرة علاج ونقل الجرحى والمصابين داخل اليمن وخارجه بمشروعات متنوعة، استفاد منها 24,243 فرداً.
وقد قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم العلاج لـ9,279 مصاباً وجريحاً يمنياً في مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة في مناطق الحد الجنوبي ومستشفيات القطاع الخاص، إضافة إلى علاج بعض الحالات المعقدة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وشمل العلاج التشخيص وإجراء العمليات الجراحية والتأهيل وصرف الأدوية، وتأمين الاحتياجات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتركيب الأطراف الصناعية للمبتورين، والسكن والإعاشة والمصروفات النثرية للمصاب ومرافقه.
كما نقل مركز الملك سلمان للإغاثة 815 جريحاً من الجمهورية اليمنية للعلاج بمستشفيات القطاع الخاص في الأردن والسودان والهند، وتضمن برنامج العلاج في هذه الدول تشخيص الحالات وإجراء العمليات وصرف الأدوية والتأهيل، وتأمين الاحتياجات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتركيب الأطراف الصناعية للمبتورين، والسكن والإعاشة.