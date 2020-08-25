الجيش الوطني يفشل هجوماً للمليشيات في قانية ومصرع 25 حوثياً

الثلاثاء 25 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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لقي ما لا يقل عن 25 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم وجُرح آخرون بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة «إن الجيش الوطني أفشل هجوماً شنته المليشيات الحوثية على أحد المواقع العسكرية، وأجبر المليشيا الانقلابية على التراجع بعد أن كبّدها ما لا يقل عن 25 قتيلاً وعدداً من الجرحى إلى جانب خسائر أخرى في المعدات».

وأضاف المصدر «أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للمليشيات الحوثية في جبهة قانية، تمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية من ضمنها تدمير طقمين وعيار 23».