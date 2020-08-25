رسمياً تم إطلاق سراح النجم الرياضي رونالدينيو بعد6 أشهر من الإحتجاز..لهذا السبب

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أعلنت سلطات باراغواي الإفراج عن النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، مساء اليوم ، وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا، بعد ما يقرب من 6 أشهر من الاحتجاز.
وقررت محكمة في باراغواي الإفراج عن رونالدينيو، شريطة أن يتبرع الأول بمبلغ 90 ألف دولار لمركز طبي في أسونسيون ومشروع اجتماعي آخر، وفقا لموقع "جول" العالمي.
رونالدينيو رونالدينيو: "لم أتخيل أبدا أن أكون في مثل هذا الموقف" فيما أكدت المحكمة أن شقيق رونالدينيو لن يغادر البرازيل لمدة عامين، ويجب عليه أن يقدم نفسه كل فترة إلى السلطات البرازيلية، كما ألزم بدفع 110 آلاف دولار كتعويض.
رونالدينيو ظهر خلال المحاكمة بغطاء أسود على الرأس وقناع على الوجه.
أدين رونالدينيو وشقيقه يوم 6 مارس /آذار الماضي بالتزوير، عقب دخولهما باراغواي بجوازي سفر مزيفين.
وخضع رونالدينيو وشقيقه للإقامة الجبرية في فندق في مدينة أسونسيون، منذ يوم 7 أبريل/نيسان الماضي، بعدما تم دفع 1.3 مليون إسترليني لسلطات باراغواي وقتها.