قصف إسرائيلي على قطاع عزه وتحليق مكثف لطيران الإستطلاع في الأجواء

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة.
وأكدت سماع دوي انفجار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع دخول الطيران الحربي الإسرائيلي لأجواء المدينة.
وأفادت بأن طيران الاستطلاع الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف في أجواء عدة مناطق من قطاع غزة في هذه الأثناء.
وفي ذات الصدد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "طائرات ودبابات جيش الدفاع أغارت على مواقع عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب القطاع".
وأضاف أدرعي، أن ذلك يأتي "ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".
كان الجيش الإسرائيلي أعلن تعزيز نشر المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" على حدود قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، تحسبا لأي مواجهة محتملة مع الفلسطينيين في غزة.
عاجل ردًا على اطلاق البالونات_الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية اليوم أغارت طائرات ودبابات جيش الدفاع على مواقع عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب القطاع.